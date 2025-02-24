Diyarbakır'da Soğuk Hava Fiyatları Vurdu - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da Soğuk Hava Fiyatları Vurdu

Soğuk hava sebze ve meyve fiyatlarını etkileyerek, bazı ürünlerde fiyat artışına yol açtı.

24.02.2025 23:19
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Diyarbakır'da soğuk hava sebze ve meyve fiyatlarını etkiledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da son bir haftadır etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı ürünler donarken fiyatlarda etkilendi.

Diyarbakır'da sıcaklığın son bir haftadır eksi derecelerde olması dolayısıyla sebze ve meyveler dondu. Soğuk havaların etkili olması sebze ve meyvelerin fiyatlarına da yansıdı.

Sebze ve Meyve Komisyoncuları Başkanı Fırat Taş, 3 gün boyunca don olayı olduğunu söyledi. Malların pahalı olduğunu belirten Taş, "Yerinde gelen mallar Mersin, Adana komple 2-3 gün içinde dondu. 8 lira olan patates 15 liraya çıktı, kuru soğan 12 liradan 20 liraya çıktı. Domates aynı şekilde artış var. Biberin kilosu 60 liradan aşağı biber yok. Yerinde bile o fiyata. Meyve ağaçları hepsi don tutmuş. Bu durum pazarı ve vatandaşları etkileyecek" dedi.

Toptancı Vedat Çiçek, bir haftadır havaların çok soğuk olduğunu, tüm sebze ve meyvelerde don olayının olduğunu ifade etti.

(MAK-RK-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Soğuk Hava Fiyatları Vurdu - Son Dakika

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