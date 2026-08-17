Diyarbakır\'da Sporun Birleştirici Gücü Vurgulandı

Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, geride bırakılan Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor FK müsabakasının ardından, spordaki "dostluk" ve kardeşlik" vurgusunda bulundu.

Vali Yardımcısı Aydın, sosyal medya hesabından sporun birleştirici gücüne değinerek, "Bakanlarımızı ve TFF Başkanımızı barış, huzur ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'ımızda ağırlamaktan onur duyduk. Kadim şehrimizin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel buluşmada; tribünlerdeki dostluk ve kardeşlik ruhunun 3 gol ve liderlikle taçlandığı, seyir zevki yüksek bir müsabakayı geride bıraktık. Sporun birleştirici gücü, dostluğumuz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.