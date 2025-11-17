Diyarbakır'da Temizlik Ekipleri, Çöpte Bulunan Para ve Ziynet Eşyalarını Sahiplerine Teslim Etti

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da temizlik ekipleri, çöp toplarken buldukları, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan poşeti sahibine teslim etti.

Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Talaytepe Mahallesi'nde gece araçla çöp topladı. Çöp koyteynerini boşaltırken içinde 60 bin lira para ve ziynet eşyaları bulunan poşeti fark eden işçiler, çöp aldıkları yere gelerek torbanın sahibine ulaştı. Çöpte bulunan para ve ziynet eşya, sahibine teslim edildi. Eşyaları teslim edilen aile, belediye personeline örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Pazarcılık yapan yurttaşımız, içinde tüm birikimi olan torbayı eve getiriyor. Eşi fark etmeyip çöpe atıyor ve çöpü dışarı atıyor. Arkadaşlarımız çöp konteynerini boşaltırken fark ediyor ve daha sonra sahibine teslim ediyorlar" ifadeleri kullanıldı.