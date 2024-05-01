Diyarbakır'da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi

Diyarbakır\'da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için denetimler devam edecek.

01.05.2024 12:50  Güncelleme: 12:54
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için, toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine başladı. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, şoförlere klimalarını açma uyarısında bulundu. Denetimlerde ayrıca toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçların eksiklerini giderilmesi uyarısı yapıldı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların toplu taşımada yaşadıkları sorunları ALO 153 şikayet hattına bildirmelerini istedi. Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, klima denetimlerine yaz boyunca devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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