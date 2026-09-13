Diyarbakır'da toplu ulaşıma zam yok, ücretsiz taşıma bedeli belediyeden

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu, toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasını bu aşamada doğru bulmadıklarını bildirerek, "Toplu ulaşım tarifelerine ilişkin kararların yalnızca işletme maliyetleri üzerinden değil, halkımızın alım gücü ve ulaşım hakkı gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bakıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin, özel halk otobüsü esnafını desteklemek ve toplu ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir protokolü hayata geçirdiğini, ücretsiz ve indirimli ulaşım hakkından yararlanan yurttaşların taşıma bedellerinin belediye tarafından karşılandığını bildirdi.

Özel halk otobüslerine kilometre esaslı ödeme sisteminin de devreye alındığını belirten Bakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu protokol kapsamında, ücretsiz ve indirimli ulaşım hakkından yararlanan engelli, yaşlı ve diğer yurttaşlarımızın taşıma bedellerinin belediyemizce karşılanmasını güvence altına aldık. Ayrıca özel halk otobüslerine kilometre esaslı ödeme sistemini devreye alarak esnafın mali yükünü hafifleten, hizmetin sürekliliğini güçlendiren ve toplu ulaşımdaki pek çok soruna çözüm üreten önemli bir destek mekanizması oluşturduk."

"YOLCU ÜCRETLERİNE YENİ BİR ZAM DAYATILMASINI BU AŞAMADA DOĞRU BULMUYORUZ"

Akaryakıt, bakım ve yedek parça maliyetlerindeki değişimlerin takip edildiğini belirten Bakıroğlu, ulaşım esnafının taleplerini göz ardı etmediklerini bildirdi ve şunları kaydetti:

"Ancak yurttaşlarımızın ekonomik koşulları ortadayken, yolcu ücretlerine yeni bir zam dayatılmasını bu aşamada doğru bulmuyoruz. Toplu ulaşım tarifelerine ilişkin kararların yalnızca işletme maliyetleri üzerinden değil, halkımızın alım gücü ve ulaşım hakkı gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Özel halk otobüsü esnafıyla sorunları görüşmeye ve çözüm üretmeye hazır olduklarını vurgulayan Bakıroğlu, "Bununla birlikte, yurttaşlarımızın mağdur edilmesine yol açabilecek herhangi bir hizmet aksamasını ve dayatmaları kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.