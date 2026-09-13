Diyarbakır'da toplu ulaşıma zam yok, ücretsiz taşıma bedeli belediyeden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da toplu ulaşıma zam yok, ücretsiz taşıma bedeli belediyeden

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu, toplu taşıma ücretlerine bu aşamada yeni bir zam dayatılmasını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu, toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasını bu aşamada doğru bulmadıklarını bildirerek, "Toplu ulaşım tarifelerine ilişkin kararların yalnızca işletme maliyetleri üzerinden değil, halkımızın alım gücü ve ulaşım hakkı gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bakıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin, özel halk otobüsü esnafını desteklemek ve toplu ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir protokolü hayata geçirdiğini, ücretsiz ve indirimli ulaşım hakkından yararlanan yurttaşların taşıma bedellerinin belediye tarafından karşılandığını bildirdi.

Özel halk otobüslerine kilometre esaslı ödeme sisteminin de devreye alındığını belirten Bakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu protokol kapsamında, ücretsiz ve indirimli ulaşım hakkından yararlanan engelli, yaşlı ve diğer yurttaşlarımızın taşıma bedellerinin belediyemizce karşılanmasını güvence altına aldık. Ayrıca özel halk otobüslerine kilometre esaslı ödeme sistemini devreye alarak esnafın mali yükünü hafifleten, hizmetin sürekliliğini güçlendiren ve toplu ulaşımdaki pek çok soruna çözüm üreten önemli bir destek mekanizması oluşturduk."

"YOLCU ÜCRETLERİNE YENİ BİR ZAM DAYATILMASINI BU AŞAMADA DOĞRU BULMUYORUZ"

Akaryakıt, bakım ve yedek parça maliyetlerindeki değişimlerin takip edildiğini belirten Bakıroğlu, ulaşım esnafının taleplerini göz ardı etmediklerini bildirdi ve şunları kaydetti:

"Ancak yurttaşlarımızın ekonomik koşulları ortadayken, yolcu ücretlerine yeni bir zam dayatılmasını bu aşamada doğru bulmuyoruz. Toplu ulaşım tarifelerine ilişkin kararların yalnızca işletme maliyetleri üzerinden değil, halkımızın alım gücü ve ulaşım hakkı gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Özel halk otobüsü esnafıyla sorunları görüşmeye ve çözüm üretmeye hazır olduklarını vurgulayan Bakıroğlu, "Bununla birlikte, yurttaşlarımızın mağdur edilmesine yol açabilecek herhangi bir hizmet aksamasını ve dayatmaları kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da toplu ulaşıma zam yok, ücretsiz taşıma bedeli belediyeden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

14:31
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
14:01
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı Savcılık yakalama kararı çıkardı
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
13:49
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
13:24
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
13:19
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 14:51:40. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da toplu ulaşıma zam yok, ücretsiz taşıma bedeli belediyeden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement