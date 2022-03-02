Diyarbakır'da üniversite öğrencileri engellileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da üniversite öğrencileri engellileri yalnız bırakmadı

02.03.2022 12:37
Diyarbakır'da üniversite öğrencileri engellileri yalnız bırakmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezinden yararlanan engelli bireylerle üniversite öğrencilerini buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezinden yararlanan engelli bireylerle üniversite öğrencilerini buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezinde zihinsel, fiziksel, otizmli, down sendromlu ve işitme engelli bireyleri çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencilerinin kurduğu Gönüllüden Gönüllere Yardım Kulübü, engellileri ziyaret ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Engelli bireylere palyaço gösterisi ve müzik gösterisi gerçekleştiren öğrenciler, hazırladıkları pastaları birlikte kesti.

Öğrenciler, Aktif Yaşam Merkezinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı. Üniversite öğrencileri ile engelliler arasında gönül bağlarını oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik, Aktif Yaşam Merkezi'nde farklı konseptlerle yapılmaya devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da üniversite öğrencileri engellileri yalnız bırakmadı

YORUMLAR
500
Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği Büyükşehir'den engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği DİYARBAKIR - Sanat ve meslek eğitim kurslarının yer aldığı merkez açıldı DİYARBAKIR - Sanat ve meslek eğitim kurslarının yer aldığı merkez açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da üniversite öğrencileri engellileri yalnız bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
12:39 İstanbul'un tam ortasında 8 bin 500 yıllık miras! Şimdi evsizlerin evi oldu
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:19 Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:45:46. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da üniversite öğrencileri engellileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement