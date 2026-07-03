Diyarbakır'da Veda Töreni - Son Dakika
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Diyarbakır'da Veda Töreni

Diyarbakır\'da Veda Töreni
03.07.2026 16:47
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Diyarbakır Sağlık Müdürü Asiltürk, tayini çıkan Dicle Sağlık Müdürü Köse'yi plaketle uğurladı.

Diyarbakır Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Mersin'e tayini çıkan Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'yi makamında ağırladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Mersin'e tayini çıkan Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'ye yapmış oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Asiltürk, Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'ye yaptıkları çalışmalar ile emek ve katkılarından dolayı plaket takdim ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Veda Töreni - Son Dakika

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