Diyarbakır'da Yangın Faciası: 4 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da Yangın Faciası: 4 Ölü, 13 Yaralı

Diyarbakır\'da Yangın Faciası: 4 Ölü, 13 Yaralı
06.06.2025 14:11  Güncelleme: 14:23
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Diyarbakır'da 13 katlı binada meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yangının nedeni olarak binanın yapım tekniği ve yetersiz havalandırma sistemleri gösterildi. Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların bulunması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği ikazında bulunularak, mahsur kalan vatandaşlarımız balkonlara yönlendirilmiştir. Maalesef bütün çabalarımıza rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Bucak, dün merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı yangın faciasıyla ilgili belediye binasında açıklama yaptı. Başkan Bucak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ihbarın 18.08 saatinde 112 komuta merkezine düştüğünü ve akabinde saat 18.11'de 112 komuta merkezince ekiplere bildirildiğini söyledi. Bucak, ekiplerin ihbarı alır almaz saat 18.12'de olay yerine doğru hareket edip, saat 18.17'de olay yerine vardığını belirterek, 3'ü merdivenli 6 adet arazöz araç ve 44 itfaiye eri ile müdahaleye başlandığını kaydetti. Bucak, duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların bulunması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği ikazında bulunularak, mahsur kalan vatandaşların balkonlara yönlendirildiğini belirterek, "Yönlendirilen vatandaşlarımızın balkonlardan merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliyeleri gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorları da kontrol edilerek panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımızın temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyeleri sağlanmıştır. Maalesef bütün çabalarımıza rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir" dedi.

Gelen ilk ihbarın mesken yangını olarak 112 komuta merkezine bildirildiğine değinen Bucak, olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple bina yangını olduğunun görüldüğünü ifade etti. Bucak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda yapıdaki eksiklikler şu şekilde tespit edilmiştir. Binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ve ısı tahliyesini engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmadığı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmadığı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste konularak çatıya kadar çekildiği, elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken beton ile kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kabloların çekildiği, kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasite olarak yetersiz kaldığı, elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu, elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp çeşitli eşyalar (piknik tüpü, ütü masası, bebek arabası vb.) bırakıldığı, elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde bitirildiği tespitleri yapılmıştır. Yukarıda sıralanan sebepler nedeniyle 26735 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir. Olayla ilgili tarafımızca idari soruşturma başlatılmıştır."

Binanın müteahhidi, ruhsat veren ilgili belediye, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye birimine yönelik de soruşturma başlatıldığını söyleyen Bucak, "Soruşturmanın detaylarının şeffaf sonuçlandırılacağı sözünü veriyoruz. Savcılık, bina mevzuatına dair detaylı soruşturma başlatmıştır. İfade için itfaiye birimimiz yazılı ve sözlü ifade etmiştir. Arefe gününde yaşadığımız bu acının tarifi zor. Bütün sorumlular açığa çıkana ve asla bir daha böyle bir olay yaşanmaması adına sözümüzü veriyoruz. Kederli aileye başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Yangın, dün merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı binada çıkmıştı. Yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmış, 8'i taburcu edilmişti. Yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış, bir başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Hayatını kaybedenler ise yakınları tarafından gözyaşları arasında defnedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Belediye, 3-sayfa, Bucak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Yangın Faciası: 4 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika

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