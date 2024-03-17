Diyarbakır\'ın Çınar ilçesinde yanlışlıkla gönderilen 12 bin TL iade edildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde banka hesabına yanlışlıkla 12 bin TL gönderildiğini fark eden Mehmet Emin Çelik, sosyal medya üzerinden aynı ilçede ikamet ettiği paranın sahibini bularak iade etti.
Çınar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Çelik, yaklaşık bir ay banka hesabına 12 bin TL'nin yanlışlıkla gönderildiğini fark etti. Çelik, tanımadığı Veysi Taş tarafından hesabına gönderilen parayı sahibine iade etmek için ilçenin sosyal medya hesabıyla irtibata geçti.
Aynı ilçede yaşayan Taş, sosyal medya üzerinden Çelik'e irtibata geçip paranın gerçek sahibinin kendisi olduğunu söyleyerek, hesap numaralarını kontrol edildiğinde doğru çıkmasıyla paranın iadesi sağlandı.
Çelik, insanlığın ölmediğini belirterek parayı gerçek sahibine iade ettiğini ifade etti.
Bir ay önce işlemin yanlış yapıldığını dile getiren Çelik, "3 sene önce Mardin Mazıdağı'ndan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine yerleştim. 1 ay önce hesabıma 12 bin TL'nin geldiğini fark ettim. Bu şahıs Çınarlı bir hemşehrimdi. Ben de sıklıkla hesabıma girmediğim için sonradan farkına vardım. Durumu ben de Çınar'daki sosyal medya hesaplarına aktardım. Allah onlardan razı olsun, yardımcı olarak gönderen kişiye ulaştık" dedi.
Paranın sahibi Veysi Taş, 12 bin TL'yi yanlış hesaba gönderirken hasta olan kızının işlemleriyle de bir yandan uğraştığını ve bir an dalgınlıkla işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Taş, "Esnaf olduğumdan ötürü banka hesabıma para akışı çok oluyor. Çocuğum ağır engelli hastası olduğu için kendisini sürekli hastaneye götürüyorum. O gün hastanede para transferi gerçekleştirirken Mehmet Emin Çelik'in hesabına yanlışlıkla para gönderimi sağladım. Hem dükkan hem hastane hem de kızımın hastalığıyla ilgileneyim derken yanlış hesaba para gönderdiğimin farkına bile varmamıştım. 1 ay sonra arkadaşımız bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Bana bir ay önce hesabına bir miktar para gönderdiğimi söyledi. Teyidini yapıp yolladığımı söyleyince anladı benim param olduğunu" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yanlışlıkla gönderilen 12 bin TL iade edildi - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?