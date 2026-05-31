Diyarbakır'da parka giden yaşlı adamlar, bankta mekik çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Şehir merkezindeki bir parka giden iki yaşlı şahıs, yaşlarına aldırış etmeden bankta mekik çekti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, birinin uzandığı, diğerinin ise ayakların tutup mekik çekmesini sağladığı görüldü. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Yaşlı Adamlar Bankta Mekik Çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?