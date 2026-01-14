Halk ekmek fabrikasında fırınların montajı yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların temel gıda maddelerine uygun fiyatlarla erişimini sağlamak için günlük 100 bin ekmek kapasitesiyle tasarlanan halk ekmek fabrikasında fırınların montaj işlemleri yapılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen halk ekmek fabrikasında çalışmalar devam ediyor. Tam otomatik ve son teknoloji makine parkuru ile donatılan tesis, üretim hızını artırmanın yanı sıra hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanıyor. İnşaat çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından fabrikada teknik donanım aşamasına geçildi. Halk ekmek fabrikasında fırınların yerleştirilmesi ve montaj işlemleri devam ederken, ekipler bina içerisinde sıva, alçı ve iç tesisat çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Günlük 100 bin ekmek üretilecek

4 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan halk ekmek fabrikası tamamlandığında, ilk etapta günlük 40 bin, ilerleyen süreçte ise 100 bin ekmek üretim kapasitesiyle Diyarbakır'ın önemli üretim tesislerinden biri haline gelecek. Tesiste üretilecek ekmekler, başta geliri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen vatandaşlar olmak üzere tüm Diyarbakır halkına uygun fiyatlarla sunulacak. Ekmekler, kentin dört bir yanında kurulacak halk ekmek büfeleri aracılığıyla satışa sunulacak. Kentin ekmek ihtiyacına önemli katkı sunması hedeflenen modern tesisin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlanacak. Halk ekmek büfelerinde görev alacak personelle birlikte istihdam sayısının daha da artması hedefleniyor. - DİYARBAKIR