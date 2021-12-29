Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 5 ton kırmızı ve beyaz et olmak üzere 6 ton gıda maddesine el koydu - Son Dakika

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 5 ton kırmızı ve beyaz et olmak üzere 6 ton gıda maddesine el koydu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı dolayısıyla umuma açık alanlar, eğlence merkezleri, kafeler ve lokantalarda denetim yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşına sağlıklı, huzurlu bir şekilde girmeleri için gıda mühendisleri ve zabıtalar eşliğinde denetim yaptı. Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıklarınca yapılan denetimlerde işletmelerdeki yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri, mekanlardaki hijyen durumu titizlikle kontrol edilirken eksiği olan iş yerlerine uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Sağlık İşler Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılı boyunca çalışmalarında 5 ton kırmızı ve beyaz et olmak üzere 6 ton gıda maddesine el koyarak imha edilirken, büyükşehir belediyesi, halkın güvenli gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam edeceği belirtildi.