Diyarbakır Hani Belediyesi Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Hani Belediyesi Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Başladı

Diyarbakır Hani Belediyesi Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Başladı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan kırsal mahalleler ve bağlantı yollarına 72 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Besile Narin, kırsal mahallelerin tamamına parke taşı döşeneceğini belirtti.

23.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hani Belediyesi, ilçenin kırsal mahalleleri ve bağlantı yollarına 72 bin metrekare parke taşı döşemek için çalışmalara başladı.

Hani Belediye Başkanları Besile Narin ve Hamdullah Demir, Kırım Mahallesi Hacı İbrahim Küme Evlerinde parke taşı döşeme çalışmalarına katılarak, bizzat işçilik yaptı. Belediye meclis üyeleri ve çalışanları ile birlikte parke taşlarını döşeyen Belediye Başkanı Besile Narin, 50 bin metrekaresi kırsal mahalleler, 22 bin metrekaresi de kırsal mahallelerin bağlantı yolları olmak üzere toplamda 72 bin metrekarelik alana parke taşı örüleceğini söyledi. İlçede hizmet seferberliği başlattıklarını ifade eden Narin, "İlçemizde 5 yıllık yerel hizmet görevi bizlere devredildi. Meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız ile birlikte kolları sıvadık. İlçemizin kalkınması ve eksikliklerinin giderilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir kırsal mahallemiz parkesiz kalmayacak. Yarım kalan projeleri tamamlamak ve yeni projeleri ilçemizi hak ettiği yere getirmek için sahada olacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Besile Narin, Diyarbakır, Hani, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Hani Belediyesi Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:18:09. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Hani Belediyesi Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement