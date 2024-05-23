Diyarbakır Hani Belediyesi Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Başladı

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Diyarbakır'ın Hani Belediyesi, ilçenin kırsal mahalleleri ve bağlantı yollarına 72 bin metrekare parke taşı döşemek için çalışmalara başladı.

Hani Belediye Başkanları Besile Narin ve Hamdullah Demir, Kırım Mahallesi Hacı İbrahim Küme Evlerinde parke taşı döşeme çalışmalarına katılarak, bizzat işçilik yaptı. Belediye meclis üyeleri ve çalışanları ile birlikte parke taşlarını döşeyen Belediye Başkanı Besile Narin, 50 bin metrekaresi kırsal mahalleler, 22 bin metrekaresi de kırsal mahallelerin bağlantı yolları olmak üzere toplamda 72 bin metrekarelik alana parke taşı örüleceğini söyledi. İlçede hizmet seferberliği başlattıklarını ifade eden Narin, "İlçemizde 5 yıllık yerel hizmet görevi bizlere devredildi. Meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız ile birlikte kolları sıvadık. İlçemizin kalkınması ve eksikliklerinin giderilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir kırsal mahallemiz parkesiz kalmayacak. Yarım kalan projeleri tamamlamak ve yeni projeleri ilçemizi hak ettiği yere getirmek için sahada olacağız" dedi. - DİYARBAKIR