Diyarbakır Hayvan Borsası\'na kış öncesi geçici kapalı alan yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Hayvan Borsasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Kış öncesinde mevcut alanda geçici kapalı alanlar oluşturulacağını ve bakım-onarım çalışmalarının yapılacağını belirten Bucak, kalıcı tesis için Buyuransu Mahallesi'ndeki yer tahsisinin tamamlandığını ve projenin bu sonbaharda ihaleye çıkarılacağını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Hayvan Borsasında incelemelerde bulunarak hayvancıların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılmak zorunda kalan kapalı alanlar başta olmak üzere altyapı sorunlarını inceleyen Bucak, kış şartları bastırmadan geçici önlemlerin alınacağını, kalıcı tesis için ise sonbaharda ihale sürecine gidileceğini belirtti. Vatandaşlar, Hayvan Borsasındaki öncelikli ihtiyacın kış şartlarına uygun kapalı alanlar olduğunu vurgularken, deprem sonrasında güçlendirme çalışması yapılan ancak kurtarılamadığı için yıkılan yapılar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar ayrıca su ve temizlik konusundaki taleplerini dile getirdi.

Kalıcı tesis Buyuransu'da yapılacak

Yeni tesise geçilene kadar mevcut alana acil müdahalede bulunulacağını ifade eden Bucak, geçici kapalı alanlar oluşturulacağını ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının hızla yapılacağını söyledi. Hayvan Borsasına kalıcı çözüm sağlamak amacıyla Bağlar ilçesine bağlı Buyuransu Mahallesi'nde yer tahsisinin tamamlandığını belirten Bucak, gerekli planlamanın yapılarak bu sonbaharda ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Ayrıca Vatandaşların talepleri doğrultusunda Hayvan Borsası, bakım ve onarım çalışmalarının yapılabilmesi için önümüzdeki haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri kapalı tutulacak.