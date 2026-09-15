Diyarbakır Hayvan Borsası'na kış öncesi geçici kapalı alan yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Hayvan Borsası'na kış öncesi geçici kapalı alan yapılacak

Diyarbakır Hayvan Borsası\'na kış öncesi geçici kapalı alan yapılacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Hayvan Borsasında esnafın sorunlarını dinledi. Bucak, kış öncesi geçici kapalı alan ve bakım-onarım yapılacağını, kalıcı tesis için Buyuransu Mahallesi'ndeki yer tahsisinin tamamlandığını ve sonbaharda ihaleye çıkılacağını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Hayvan Borsasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Kış öncesinde mevcut alanda geçici kapalı alanlar oluşturulacağını ve bakım-onarım çalışmalarının yapılacağını belirten Bucak, kalıcı tesis için Buyuransu Mahallesi'ndeki yer tahsisinin tamamlandığını ve projenin bu sonbaharda ihaleye çıkarılacağını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Hayvan Borsasında incelemelerde bulunarak hayvancıların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılmak zorunda kalan kapalı alanlar başta olmak üzere altyapı sorunlarını inceleyen Bucak, kış şartları bastırmadan geçici önlemlerin alınacağını, kalıcı tesis için ise sonbaharda ihale sürecine gidileceğini belirtti. Vatandaşlar, Hayvan Borsasındaki öncelikli ihtiyacın kış şartlarına uygun kapalı alanlar olduğunu vurgularken, deprem sonrasında güçlendirme çalışması yapılan ancak kurtarılamadığı için yıkılan yapılar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar ayrıca su ve temizlik konusundaki taleplerini dile getirdi.

Kalıcı tesis Buyuransu'da yapılacak

Yeni tesise geçilene kadar mevcut alana acil müdahalede bulunulacağını ifade eden Bucak, geçici kapalı alanlar oluşturulacağını ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının hızla yapılacağını söyledi. Hayvan Borsasına kalıcı çözüm sağlamak amacıyla Bağlar ilçesine bağlı Buyuransu Mahallesi'nde yer tahsisinin tamamlandığını belirten Bucak, gerekli planlamanın yapılarak bu sonbaharda ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Ayrıca Vatandaşların talepleri doğrultusunda Hayvan Borsası, bakım ve onarım çalışmalarının yapılabilmesi için önümüzdeki haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri kapalı tutulacak.

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Diyarbakır, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Hayvan Borsası'na kış öncesi geçici kapalı alan yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

13:33
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray’ı yenin
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:56:27. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Hayvan Borsası'na kış öncesi geçici kapalı alan yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement