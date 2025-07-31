Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi
31.07.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Jandarma Genel Komutanlığı emrine, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Jandarma Genel Komutanlığı emrine, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Yıldırım, Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Jandarma, Politika, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı Starbucks'ın küresel satışları çakıldı

14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
22:37
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü
Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
22:31
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:42
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 15:06:38. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.