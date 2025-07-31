Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Jandarma Genel Komutanlığı emrine, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Diyarbakır'a atandı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi - Son Dakika
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