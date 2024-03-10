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Diyarbakır ile Elazığ arasındaki bağlantı yolu ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ İl Özel İdaresi işbirliğiyle yenilenen Hani ilçesi Çukur Mahallesi-Elazığ Üçocak beldesi arasındaki bağlantı yolu hizmete açıldı.

Daha önce kullanılmaz halde olan 9 kilometrelik yolda altyapı çalışmaları tamamlanarak, yola 12 bin ton sıcak asfalt serildi. Yolun yenilenerek hizmete girmesi dolayısıyla Üçocak beldesindeki taziye evinde tören düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada daha önce bölgede var olan yolu uzun süre işlemez hale getiren bir zihniyetin olduğunu belirterek, şimdi ise oluşan huzur ikliminde çalışmalar yapıldığıın ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da, "Bu yolun yapılması benim ve köylülerimiz açısından son derece önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, güzel bir hizmeti açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, asfaltlanan 9 kilometrelik yolun hayırlı olmasını diledi. Vali Su, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ımızda son 2 yılda 3 bin kilometre asfalt yaptık. Bunun yaklaşık 200 kilometresi sıcak asfalt. 1 milyon 150 bin metrekare kilit parke döşedik. Diyarbakır'ın su sorununu 2055 yılına kadar çözecek olan Dicle Barajı'ndan ikinci bir hattın da ihalesini yaptık. Şu anda başladı, devam ediyor. 2025 Şubat'ında bitiyor ve biz bir daha Diyarbakır'da su sorununu konuşmayacağız."

Elazığ Valisi Ömer Toraman da, iki kentin birbirine komşu iki kadim vilayet olduğunu anlatarak, komşu ilçeleri birbirine bağlayan hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ve vatandaşlar katıldı.