Diyarbakır'ın Geleceği Üretimle Şekillenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'ın Geleceği Üretimle Şekillenecek

Diyarbakır\'ın Geleceği Üretimle Şekillenecek
09.07.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebedinoğlu, Diyarbakır'ın geleceğinin siyasetten ziyade üretim ile inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

TESK Genel Başkan Vekili Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır'ın geleceğinin siyasetin gölgesinde değil, üretimin ışığında inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'ın binlerce yıllık ticaret kültürüyle, girişimci ruhuyla ve üretim gücüyle bölgenin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Ebedinoğlu, kadim şehrin geleceğini belirleyecek olanın siyasi kutuplaşmalar değil, üreten insanların emeği, yatırımcının cesareti ve esnafın alın teri olduğunu kaydetti. Başkan Ebedinoğlu, "Yaklaşan meslek kuruluşu seçimleri yalnızca yöneticilerin belirleneceği bir süreç değildir. Bu seçimler, Diyarbakır'ın ekonomisine hangi anlayışın yön vereceğinin de önemli bir göstergesidir. Bu nedenle seçimlerin hiçbir baskının, yönlendirmenin veya siyasi etkinin gölgesinde kalmadan, tamamen özgür irade, demokratik katılım ve eşit rekabet ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmesi ortak beklentimizdir. Meslek kuruluşları, siyasetin mücadele alanı değil; üretimin, ticaretin, istihdamın ve kalkınmanın ortak akıl merkezleridir. Bu kurumların itibarı, ancak bağımsızlıklarını koruyabildikleri ve bütün üyelerine eşit mesafede durabildikleri ölçüde güçlenir. Hiçbir anlayış, hiçbir grup ve hiçbir çevre bu kurumları kendi siyasi etkisinin bir parçası haline getirmemelidir. Diyarbakır'ın bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey; daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdamdır. Gençlerimizin umudu, esnafımızın ayakta kalması, sanayicimizin büyümesi ve tüccarımızın önünü görebilmesi; güçlü, bağımsız ve yalnızca üyelerinin iradesiyle hareket eden meslek kuruluşlarıyla mümkündür. Artık enerjimizi ayrışmaya değil birleşmeye, tartışmaya değil üretmeye, kutuplaşmaya değil kalkınmaya harcamalıyız. Çünkü kaybedilen her fırsat, aslında Diyarbakır'ın kaybettiği bir fırsattır. Kazanılan her yatırım ise yalnızca bir işletmenin değil, bütün şehrin kazancıdır. Bu nedenle çağrımız adaylara, üyelere, siyasi çevrelere ve toplumun bütün kesimlerinedir, gelin, meslek kuruluşlarını günlük siyasi tartışmaların dışında tutalım. Rekabeti projelerle yapalım, hizmetle yapalım, vizyonla yapalım. Üyelerin iradesine saygı duyalım ve herkesin özgürce karar verebildiği demokratik bir seçim ortamını birlikte koruyalım. Unutulmamalıdır ki güçlü kurumlar, güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ise huzurlu, umutlu ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır demektir. Bugün hepimize düşen sorumluluk; farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek ortak paydamız olan Diyarbakır'ın kalkınması için omuz omuza durmaktır. Çünkü bu şehir, siyasi hesaplardan çok daha büyüktür. Bu şehir, birlik içinde üretmeyi ve birlikte kazanmayı hak etmektedir. Temennimiz, yaklaşan seçimlerin kardeşlik, sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmesi; kazananın ise kişiler ya da gruplar değil, Diyarbakır'ın ekonomisi, üreticisi, esnafı, sanayicisi ve geleceği olmasıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'ın Geleceği Üretimle Şekillenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:57:36. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Geleceği Üretimle Şekillenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.