Diyarbakır'ın Turizm Potansiyeli Toplantısıyla Geliştirilecek - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Turizm Potansiyeli Toplantısıyla Geliştirilecek

Diyarbakır\'ın Turizm Potansiyeli Toplantısıyla Geliştirilecek

Diyarbakır'da turizm potansiyelini artırmak için valilikte toplantı yapıldı. İşbirliği ve stratejiler ele alındı.

18.09.2024 11:07
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Diyarbakır'da turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Hevsel Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, kentin zengin turizm potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, turizm rotalarının ve destinasyonlarının tanıtımı konusunda kamu kurumları, turizm acenteleri ve oteller arasında işbirliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Turizm sektörünün sorunlarının da dile getirilip çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda, Diyarbakır'ın turizm açısından daha cazip hale getirilmesi için atılması gereken adımların üzerinde duruldu.

Toplantıda özellikle Diyarbakır için turizm tanıtım stratejisi ve eylem planı hazırlanması konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin turizme kazandırılması için tüm paydaşlarla sık sık bir araya gelip ortak çalışmalar yürüteceklerinin altını çizdi. Diyarbakır'ın, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifada eden Vali Zorluoğlu, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için kapsamlı bir tanıtım stratejisi geliştireceklerine vurgu yaparak el birliğiyle Diyarbakırı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm lokomotifi yapmak için tüm imkanları seferber edeceklerini ifade etti.

Vali Zorluoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur, Ergani, Çermik, Eğil ve Silvan ilçe kaymakamları, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sebahattin Genç ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve otel sahipleri katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'ın Turizm Potansiyeli Toplantısıyla Geliştirilecek - Son Dakika

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