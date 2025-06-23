Diyarbakır Kadın Yaşam Merkezleri\'nde Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezlerinde, kadınların bakım yükünü hafifletmeyi ve çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlayan oyun odalarından faydalanan çocuklar için yılsonu etkinliği düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Yaşam Merkezleri, kadın ve çocukların güçlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların gündelik yaşamda karşı karşıya kaldığı bakım emeğini hafifletmeyi amaçlayan Kadın Yaşam Merkezlerinin oyun odalarından faydalanan çocuklar için yıl sonu etkinlikleri düzenlendi. Huzurevleri Mahallesindeki Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer, kurum çalışanları ve çocukların anneleri katıldı. Açılış konuşmasında Gürbüz Sümer, oyun odalarının yalnızca çocuklar için değil, aynı zamanda kadınların üzerindeki görünmeyen bakım yükünün hafifletilmesi için önemli olduğunu vurguladı. Etkinliği organize eden çocuk gelişimci Evrim Akkuş'a da emeğinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte, çocukların yıl boyunca oyun odasında gerçekleştirdiği etkinliklerden oluşan bir slayt gösterisi sunuldu. Ayrıca, atık kumaş, karton ve plastik poşet gibi malzemelerin dönüştürülerek değerlendirildiği geri dönüşüm çalışmaları da sergilendi.

Lalebey Kadın Yaşam Merkezinde de yıl boyunca oyun odasında gelişimsel etkinliklere katılan çocuklar için benzer bir yıl sonu buluşması düzenlendi. Çocuklar öğrendikleri şarkıları söyleyerek eğlenirken, gelişim süreçlerine dair gözlemlerini de eğitmenlerle paylaştı. Etkinlikte, çocuklarının gelişimine aktif olarak eşlik eden annelere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kadın Yaşam Merkezleri, kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik güçlenmelerine katkı sunuyor. Merkezler aracılığıyla çocuklar güvenli ve eğitici bir ortamda gelişirken, kadınlar da nefes alma, sosyalleşme ve kendilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. - DİYARBAKIR