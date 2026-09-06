Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı, kimsesiz kadına yardım etti
Diyarbakır'da sosyal medyada yardım talebini gören Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal, kimsesiz kadına yardım eli uzattı. Sağlık taramalarının ardından kadın müşahede altına alınırken, Sanal daha önce de esnafla birlikte kadına defalarca yardım ettiğini belirtti.
Diyarbakır'da kimsesiz kadına, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal yardım etti.
Önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının yardım talebinde bulunduğuna şahit olan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal, konuya duyarsız kalmadı. Kimsesiz kadına yardım elini uzatan Sanal, daha öncede yardıma muhtaç kadına defalarca esnafla birlikte yardım ettiğini belirtti. Sanal, yapılan sağlık taramalarında ise kadının müşahede altına alındığını ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığı aktardı.
Kaynak: İHA
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