Yerel

Diyarbakır Mezarlıklarında Şaşırtan Büyüler

07.10.2025 23:37
Mezarlıkta çalışan Barış Karabulut, büyülerle karşılaştığını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da mezar taşı yapan Barış Karabulut, mezarlıkta kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar ve kuzu kafaları gibi büyü malzemelerinin bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır'da mezarlıklardan çıkan büyüler görenleri hayrete düşürüyor. Diyarbakır'da uzun yıllardır mezanlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüler karşısında şaşırdığını söyledi.

KAŞIKLAR, KUZU KAFALARI...

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti. Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

