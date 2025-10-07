Diyarbakır Mezarlıklarında Şaşırtan Büyüler

Diyarbakır'da mezar taşı yapan Barış Karabulut, mezarlıkta kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar ve kuzu kafaları gibi büyü malzemelerinin bulunduğunu açıkladı.
Diyarbakır'da mezarlıklardan çıkan büyüler görenleri hayrete düşürüyor. Diyarbakır'da uzun yıllardır mezanlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüler karşısında şaşırdığını söyledi.
Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti. Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.
