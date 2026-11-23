Mersin'de yaşayan Diyarbakırlı iş adamı Nihat Şahin, narenciye bahçelerinde yaşanan ürün bolluğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak amacıyla bahçelerinin kapılarını kurumlara açtı.

Mersin, İstanbul ve İzmir'de inşaat, turizm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren Diyarbakırlı iş adamı Nihat Şahin, narenciye ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için harekete geçti. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımla öğrenci yurtları, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine çağrıda bulunan Şahin, kurumların ihtiyaç duyduğu narenciye ürünlerini bahçelerinden ücretsiz alabileceklerini belirtti. Şahin, ürünlerin taşınması konusunda da destek sağlayabileceklerini ifade etti.