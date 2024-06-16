Diyetisyen: Kurban etlerini 24 saat bekletin - Son Dakika
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Yerel

Diyetisyen: Kurban etlerini 24 saat bekletin

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, kurban etlerinin kesildikten sonra 24 saat bekletilmesi gerektiğini söyledi. Etlerin bekletilmesi, sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, kurban etlerinin ızgarada pişirilirken dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaşan Aktepe, sağlıklı bir beslenme için yanında salata ve sebze yemeklerinin tüketilmesini önerdi. Ayrıca, tatlıların kontrollü tüketilmesi ve su içmenin kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirtti.

16.06.2024 11:21
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Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, kurban etlerinin kesildikten sonra 24 saat bekletilmesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, Kurban Bayramı'nda beslenme ve yaz aylarında sıvı tüketimine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Aktepe, kurban etlerinin 24 saat bekletilmesi gerektiğini belirterek, "Etler çok sert olduğu için ölüm katılığı denir hayvanlarda bu bekledikçe yumuşamaya başlıyor. Biz bunu hemen yediğimizde karın ağrısı, gaz şikayetleri, şişkinlik, hatta bazen ishal şikayetlerine kadar gidebiliyor. Yani bunu bekleten çok az aile vardır" diye konuştu.

"Minik minik doğrayıp, şişlere dizip ızgarasını yapsınlar"

Kurban etleriyle nasıl yemekler yapılması konusunda bilgi veren Aktepe, şunları aktardı:

"Kızartmalı etler yapmasınlar da biraz daha minik minik doğrayıp, şişlere dizip ızgarasını yapsınlar, mangalda yapsınlar ama mangal yaparken de pişirme mesafesi çok önemlidir. Kanserojen etki oluşturmaya gerek yok. Etlerle ateş arasında 20 santimlik bir fark olması gerekiyor. Birbirine ne kadar çok yapıştırıyorsanız, har ateşin içinde pişiyorsa kanserojen etki o kadar fazladır. Çok fazla yakarak pişiriyorsanız kanserojen etki fazladır. Izgaralar, haşlamalar çok daha iyi olacak. Yanına bol bol salatalar gelsin, sebze yemekleri gelsin ki sindirim artsın. İçecek olarak da asitli içecekler değil. Su olabilir. Genellikle biz yoğurdu çok severiz ama yoğurt suyunu dökeriz. Yoğurdun suyu çok faydalıdır çünkü potasyumdan zengindir, kalsiyumdan zengindir, B2 vitamini vardır. Yediğimiz karbonhidrat, protein ve yağların emilimini artırır. O yüzden ayranı yoğurt suyuyla birlikte yapsın, biraz da maden suyu eklesin. Daha kolay sindirsinler, daha güzel tok kalsınlar ve sonrasında da şişkinlik şikayetleri olmasın."

"Su içtikçe tok kalırız"

Bayramda tatlıların kontrollü tüketilmediği için kilo alındığına dikkati çeken Aktepe, "Tatlı yedikten sonra kan şekeri çok yükseleceği için bir kaşıklık yoğurt, o yükselen kan şekerini birazcık düşürür. Ayran içsek bile kan şekerini biraz daha dengeye getirir. Bir iki tane badem yemek dengede tutar. Çok iyi su içmeliyiz. Su içtikçe zaten tok kalırız. Besinlerin sindirimine destek oluruz, besinleri parçalarız ve daha kolay kilo veririz. Toksinleri atarız. Kan şekerini dengelemek istiyorsak akşam yemeğinden bir saat sonra yapılan yürüyüştür. Daha az çay kahve tüketelim. Bunları gündüz tüketelim. Akşam saatine çok bırakmayalım zaten uyku saatini de eğer çok geç saatlere bırakmıyorsak bu bayram emin olun ki kilo almadan tekrar evinize dönersiniz" ifadelerini kullandı.

Sıvı kaybına dikkat

"Bazı kişiler 'ben çok halsizim, keyifsizim, sıcaklar başladı ondan' diyor" diye konuşan Aktepe, "Tabiki sıcakların etkisi var da esas sorun sıvı ve elektrolit kaybı. Sıvı ve elektrolit kaybı yaşadığı için sanki kan şekeri çok düşmüş de keyifsizlenmiş sıcakla baş edemiyormuş gibi hissediyor. İçtiği su miktarına dikkat edecek. Suyu içip mineralli sularını içerse, güneş dik geldiği saatte dışarıda olmazsa zaten o halsizliklerini yaşamayacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyetisyen: Kurban etlerini 24 saat bekletin - Son Dakika

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