DKMP Personeli Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kabulü kampanyası devam ediyor. Bu çerçevede DKMP personelleri kan bağışı yaptı. Etkinliğin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Bölge müdürlüğümüz personelleri Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldular. Kızılay Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi personelince bölge müdürlüğümüz hizmet binasında kurulan seyyar kan merkezinde bölge müdürlüğümüz personelleri gönüllü olarak kan bağışı yaptı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR