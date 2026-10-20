DMM, Azerbaycan'da Türk bayrağına yönelik görüntülerin eski tarihli olduğunu açıkladı - Son Dakika
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DMM, Azerbaycan'da Türk bayrağına yönelik görüntülerin eski tarihli olduğunu açıkladı

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DMM, Azerbaycan\'da Türk bayrağına yönelik görüntülerin eski tarihli olduğunu açıkladı
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DMM, Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı iddialarının dezenformasyon olduğunu bildirdi. Kurum, görüntülerin eski tarihli olduğunu, bayrağın indirilmediğini ve provokasyona ilk tepkiyi Azerbaycanlıların verdiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, " Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği açıklandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır. Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
DezenformasyonDış PolitikaAzerbaycanGüncelDünyaYerelSon Dakika

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