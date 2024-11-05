Doç. Dr. Ferdi Kara\'ya IEEE Ödülü

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ferdi Kara, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)'den Üstün Başarı Ödülü aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ferdi Kara "IEEE Comsoc EMEA Outstanding Young Researcher" ödülünü kazandı. Dünyanın önde gelen mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Institute of Electrical and Electronics Engineers Communcations Society (IEEE ComSoc) tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki genç araştırmacılara (35 yaş altı) verilen ödül, IEEE ComSoc bünyesinde son üç yılda akademik yayınlar, editörlük ve konferans organizasyonu gibi profesyonel etkinliklerde olağanüstü faaliyet gösteren araştırmacılara veriliyor.

Bu prestijli ödülün Doç. Dr. Ferdi Kara'ya verilme gerekçesi ise 6G teknolojileri üzerine yürüttüğü araştırmalar ve bu alanda sağladığı katkılar. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Doç. Dr. Ferdi Kara'nın aldığı ödülle ilgili konuşarak "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak 100 yıllık tecrübemizle daima akademik, kültürel, sportif ve sosyal alanlardaki çalışmaları ve etkinlikleri destekliyoruz. Üniversitemize yakışır biçimde bu çabaların geri dönüşlerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Ferdi Kara'yı almış olduğu ödülden dolayı kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK