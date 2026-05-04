Dodurga beldesi şiddetli fırtına ve kar yağıyı altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dodurga beldesi şiddetli fırtına ve kar yağıyı altında

Dodurga beldesi şiddetli fırtına ve kar yağıyı altında
04.05.2026 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi, bir süredir devam eden ve özellikle dün şiddetini arttıran fırtına ve kar yağışından olumsuz etkilendi, bazı elektrik direkleri devrildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi, bir süredir devam eden ve özellikle dün şiddetini arttıran fırtına ve kar yağışından olumsuz etkilendi, bazı elektrik direkleri devrildi.

Belde de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Özellikle elektrik direklerinin yıkılması sonucu belde halkı mağduriyet yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selim Tuna, "Dün gece yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle belde içinde ve Bozüyük yolunda elektrik ve telefon hatlarında kopmalar ve direklerde devrilmeler meydana gelmiştir. Bu sebeple vatandaşlarımızın belde içinde tedbirli olmaları, kopan tellerden uzak durmaları ve cihaz arızalarının önüne geçebilmek için elektrik sigortalarını kapalı tutmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dodurga beldesi şiddetli fırtına ve kar yağıyı altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:55:34. #7.13#
SON DAKİKA: Dodurga beldesi şiddetli fırtına ve kar yağıyı altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.