Doğal Ekmekler Tortum Şelalesi'nde İlgi Görüyor

30.05.2026 10:03
Ömer Faruk Özgelen ve annesi, Tortum Şelalesi'nde katkısız ekmek üreterek ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Tortum Şelalesi'nin hemen yanı başında yaşayan Ömer Faruk Özgelen, annesiyle birlikte tamamen katkısız ve doğal yöntemlerle ürettiği ekmeklerle bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Avrupa'nın en yüksek, dünyanın ise sayılı büyük şelaleleri arasında gösterilen Tortum Şelalesi'nin eşsiz atmosferinde üretilen doğal ekmekler, kısa sürede yoğun talep görmeye başladı.

Uzundere'deki evlerinde geleneksel yöntemlerle üretim yapan anne-oğul, hiçbir katkı maddesi kullanmadan hazırladıkları ekmekleri, Tortum Şelalesi girişinde bulunan büfelerinde satışa sunuyor. Özellikle şelaleyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ekmekler, gün içerisinde kısa sürede tükeniyor.

Sabahın erken saatlerinde üretime başladıklarını belirten Ömer Faruk Özgelen, doğal ve sıcak ekmeğe olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Üretime yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Özgelen, "Tamamen doğal malzemeler kullanıyoruz. Annemle birlikte emek veriyoruz. İnsanlar katkısız ürün arıyor. Gelen birçok kişi tekrar almak için geri dönüyor" dedi.

Şelale çevresine gelen ziyaretçiler ise hem doğanın eşsiz manzarasını izlediklerini hem de doğal köy ekmeği tatma fırsatı bulduklarını belirterek üreticilere teşekkür etti.

Doğallığı ve aile emeğini ön plana çıkaran bu küçük üretim hikayesi, Erzurum turizmine de farklı bir lezzet katkısı sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

