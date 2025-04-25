Doğal Pancar Ailelerin Geçim Kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Doğal Pancar Ailelerin Geçim Kaynağı

Batman'ın Sason ilçesinde dağlarda doğal olarak yetişen pancarlar yüzlerce aileye gelir sağlıyor.

25.04.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağlarda doğal olarak yetişen pancarlar yüzlerce aileye geçim kaynağı oluyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların erimesinin ardından doğal olarak yetişen pancar çeşitleri, köylerde yaşayan yüzlerce aileye geçim kaynağı oluyor.

Sason ilçesinde ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların ermesiyle boy veren pancarları koparan kırsalda yaşayan vatandaşlar, topladıkları pancarları çuvallara koyarak ilçe merkezinde kilosunu 250 liradan satarak geçimlerini sağlıyor. İlçeden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan pancarı toplayabilmek için erken saatlerde yola koyulduklarını belirten vatandaşlardan Savaş Çiftçi, pancarı toplayabilmek için 5 saat yol yürüdüklerini belirtti. Çiftçi, "Bu pancarı toplayabilmek sabah erken saatlerde kalkarak 5 saat boyunca yol yürüyoruz. Topladığımız pancarlar bir çok hastalığa iyi geliyor. Özelikle şeker ve kolesterol hastalarına iyi geldiğini biliyoruz. Çarşı merkezinde kilosunu 250 liradan satışa sunuyoruz. Bu pancarlar ilçede bir çok aileye geçim kaynağı oluyor" dedi.

Köylülerin topladığı pancarı toptan alıp perakende satışa sunan esnaf Seyit Boğuş'da toplanan pancarların doğal olduğu için bit çok hastalığa iyi geldiğini ve 250 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Bölgede nisan ayı ortalarında boy vermeye başlayan pancar, mayıs ayı sonlarına kadar devam ediyor. Gülük pancarını satın alan vatandaşlar, taze tüketmekle beraber, poşetleyerek kışlık olarak da saklayabiliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Batman, Tarım, Yerel, Yaşam, Sason, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğal Pancar Ailelerin Geçim Kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi
Şara’dan Türkiye ve Rusya’ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz Şara'dan Türkiye ve Rusya'ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz
İzmir ’yaz geldi’ derken beyaza büründü İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü
Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize ’Opara bebeğe müdahale yapmayın’ dediler Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler
Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Filenin Sultanları’nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
Başkan görevi bırakıyor 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir Başkan görevi bırakıyor! 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki patlama anı kamerada Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı kamerada
Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...

14:27 Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:09 Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58 Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51 Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
20:18 6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
20:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
20:03 Tüm ülke bu adamı konuşuyor Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı
19:42 Türkiye’den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur
19:27 IMF’den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor IMF'den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor
19:08 Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı
19:07 Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
19:02 Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 15:11:22. #7.13#
SON DAKİKA: Doğal Pancar Ailelerin Geçim Kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.