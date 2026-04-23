Doğan ve Tutar ailelerinin acı günü

Erzurumlu iş insanı Sinan Doğan'ın annesi Rahime Doğan ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından merhum Ali Galip Tutar'ın oğlu Müfit Tutar son yolculuklarına dualarla uğurlandı.

Rahime Tutar ve Müfit Tutar'ın cenazeleri bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum eski valisi Sebahattin Öztürk, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve yakınları katıldı. - ERZURUM