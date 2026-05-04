Doğaseverler, Doğançay parkurunda unutulmaz anlar yaşadı

Sakarya'da düzenlenen doğa yürüyüşlerinde doğaseverler Doğançay'da unutulmaz vakit geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri çerçevesinde 15 kilometrelik parkuru tamamlayan doğaseverler, ilkbaharın güzelliğini yakından deneyimledi. İlkbaharın gelişiyle birlikte canlanan doğa, yürüyüşe katılanlara görsel bir şölen sundu. Doğaseverler yeşil bitki örtüsü ve temiz havanın tadını çıkararak şehrin gürültülü ve yoğun temposundan uzakta bir gün yaşadı. - SAKARYA