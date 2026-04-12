Döğer\'de Hacı Adaylarına Mevlit

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindehacıadayları için mevlid-i şerif okutuldu.

Beldedeikamet eden ve hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecekhacıadayları için Çarşı Camisi'ndemevlit okutuldu. Öğlen namazı öncesi okunan mevlit sonrası, hacı adayları vatandaşlardan helallik istedi.Duygusal anların yaşandığı programda daha sonra hacı adayları ikametlerinde misafirlere ikramlarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR