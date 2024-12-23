Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Açıldı

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Açıldı

Adana'da düzenlenen Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılışı, Vali Yavuz Selim Köşger ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Fuar, gençlerin istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyor.

23.12.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılışı Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Köşger'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda genç katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının müzik konseri ile devam etti. Altın sponsor olan firmalara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış programının ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Köşger, kariyer fuarının Adana'da ikinci kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş genç nüfus olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Hızla gelişen bir ülkeyiz. Son dönemde ivmemiz artıyor, hızlı bir gelişme trendi sergiliyoruz. Ülkemiz gelişiyor, kalkınıyor. Hem hizmet hem sanayi hem de tarım sektöründe iyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Üniversitelerimiz, insan kaynağımızın en verimli olduğu alanlar. Bu kariyer fuarları da gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla üniversitelerde yetişen insan unsurunu bir araya getiren ve istihdamı sağlayacak bir organizasyon. Şimdiye kadar güzel neticeler alındı" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın kapıları 24 Aralık'a kadar açık olacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, Yerel Haberler, Doğu Akdeniz, Etkinlikler, Eğitim, adana, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:45:40. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.