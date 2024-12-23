Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Açıldı

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılışı Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Köşger'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda genç katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının müzik konseri ile devam etti. Altın sponsor olan firmalara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış programının ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Köşger, kariyer fuarının Adana'da ikinci kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş genç nüfus olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Hızla gelişen bir ülkeyiz. Son dönemde ivmemiz artıyor, hızlı bir gelişme trendi sergiliyoruz. Ülkemiz gelişiyor, kalkınıyor. Hem hizmet hem sanayi hem de tarım sektöründe iyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Üniversitelerimiz, insan kaynağımızın en verimli olduğu alanlar. Bu kariyer fuarları da gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla üniversitelerde yetişen insan unsurunu bir araya getiren ve istihdamı sağlayacak bir organizasyon. Şimdiye kadar güzel neticeler alındı" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın kapıları 24 Aralık'a kadar açık olacak. - ADANA