Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı

09.03.2022 10:37

Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdıERZİNCAN Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı

ERZİNCAN Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçecek. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görülecek.Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Kuvvetli yağış uyarısı"

Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Bayburt'ta 1, Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Ardahan'da 5 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan kar yağışının etkisini artırdığı Erzincan'ın ilçelerinde toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar bacaları kardan küredi. Çocuklarda okul bahçesinde kartopu oynayarak Mart ayında yağan karın tadını çıkardılar.

Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı
Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı
Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı

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Doğu Anadolu, Meteoroloji, Erzincan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı - Son Dakika


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