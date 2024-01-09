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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: 2024 yılında medya sektöründe sorunların çözülmesini diliyoruz - Son Dakika
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: 2024 yılında medya sektöründe sorunların çözülmesini diliyoruz

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, medya sektöründe yaşanan sorunların çözümlenmesini ve gazetecilik meslek yasasının acilen çıkarılmasını dilediklerini belirtti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: 2024 yılında medya sektöründe sorunların çözülmesini diliyoruz
09.01.2024 - 14:26,
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada "2024 yılının, medya sektöründe yaşanan sorunların çözümlenme yılı olmasını diliyoruz" dedi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. 10 Ocak 1961 tarihinin, basında çalışanların özlük haklarını düzenleyen 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gün olduğunu belirten Özsoy, " Sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günü bayram değil, dayanışma günü" olarak kutluyoruz. Zira basın sektörünün zor bir dönemden geçmektedir. Mesleki yasaların çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar birçok konuda düzenleme beklenmektedir. Medya sektörü, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyadır " dedi.

Türkiye'de gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Özsoy, mesajında sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı: " Günümüzde böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın "gazeteciyim" diyerek mesleğe başlayabilmekte, bu durum mesleği her türlü istismara açık hala getirmektedir. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Gazetecilik Meslek Yasası" teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz şartlarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır."

İnternet haberciliğinin gelişim gösterdiği günümüzde bu konudaki yasal boşluğun, "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bir nebze de olsa doldurulduğunu ifade eden Özsoy, "İnternet alanında faaliyet gösteren kurumsal haber sitelerinin düzenleme çerçevesinde basın kuruluşu statüsü kazanması, çalışanlarının da basın emekçisi olarak kabul edilmesi sevindiricidir. Ancak, geçtiğimiz yıl çıkarılan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği kapsamında, internet haber sitelerine ağır şartlar getirilmiştir. Anadolu medyasının mevcut durumuna bakıldığında, beklentimiz, yönetmelikte yer alan bu hükümlerin yeniden gözden geçirilerek uygulanabilir hale getirilmesi yönündedir. Meslektaşlarımızın bir diğer önemli sorunu da, emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, "basın kartı" şartına bağlanmıştır. Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi olma şartlarına bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, basın kartı sahibi ve çeşitli nedenlerle basın kartı alamayan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir." şeklinde konuştu.

Özsoy mesajında "Bu gün vesilesiyle, aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz " ifadelerini kullandı. Özsoy, şunları kaydetti: " Çalışan Gazeteciler Günü'nü gerçek anlamıyla, kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak ve 2024 yılının sorunların çözüldüğü bir yıl olması umuduyla, zor şartlarda, sorunlara rağmen sorumlulukla görev yapan meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimizi sunar, sağlık ve başarı dolu günler temenni ederiz". - ERZURUM

Kaynak: İHA
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