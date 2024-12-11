Doğubayazıt\'ta Okul Servisleri Denetlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde okul servisleri denetlendi.
Doğubayazıt'ta öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla öğrenci servislerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
Trafik ekipleri okul servislerini kontrol ederek, servis sürücülerine bilgilendirme yaptı. Servis sürücülerinden yönetmeliklere uymalarını isteyen ekiplerin, sürücülerden öğrencileri sağlıklı bir şekilde taşımaları uyarısında bulundu. - AĞRI
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