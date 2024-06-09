Doğubayazıt Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı

Yerel

Doğubayazıt Umut Kervanı Derneği, yaklaşan Kurban Bayramı münasebeti ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi.

Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, onlarca aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldığı belirtildi. Dernek Başkanı Nihat Özmen, "İhtiyaç sahiplerinin gözleri bu dönemde hep yoldadır. Bunun bilincinde olduğumuz için ihtiyaç sahiplerinin gözlerini yolda bırakmamaya çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Yine Kurban Bayramı öncesi onlarca ihtiyaç sahibi ailemize ulaşarak gıda kolileri dağıtımını yaptık. Dileğimiz odur ki hayırseverlerin katkıları ile daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşalım" dedi.

Özmen, hayırsever vatandaşların desteklerine her zaman ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi. - AĞRI