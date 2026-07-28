Doğum Günü Sürprizi: Planör Uçuşu - Son Dakika
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Doğum Günü Sürprizi: Planör Uçuşu

Doğum Günü Sürprizi: Planör Uçuşu
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Nezihan Sude Özdemir, erkek arkadaşı Burak Özmen'e doğum günü hediyesi olarak planör uçuşu hediye etti.

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezi'ne İstanbul'dan gelen Nezihan Sude Özdemir, erkek arkadaşı Burak Özmen'e doğum gününde planör uçuşu hediye etti.

Nezihan Sude Özdemir ve Burak Özmen çifti, İstanbul'dan İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu Havacılık Eğitim Merkezi'ne geldi. Özdemir, erkek arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak için planör uçuşu hediye etti. Uçuş yapacağı için çok heyecanlı olan Burak Özmen'e THK Planör Uçuş Okulu Müdürü Murat Hozan havalanmadan önce brifing verdi. Son hazırlıkların ardından Özmen ve Hozan, planör ile havalandı.

"Hayatımda ilk defa uçuyorum, heyecanım çok yüksek"

Daha önce hiç uçuş tecrübesi olmadığını ve ilk kez gökyüzüyle buluşacağını belirten Burak Özmen, "Kız arkadaşım doğum günü hediyesi olarak bana bu deneyimi hediye etti, görünce çok mutlu oldum. Sabahtan beri yapılan inişleri ve kalkışları izliyoruz; dışarıdan bakıldığında bile gerçekten çok keyifli duruyor. Hayatımda ilk defa uçuyorum, daha önce hiç uçmadım. O yüzden şu an heyecanım çok yüksek" dedi.

"Ona pilotluğu çok yakıştırıyorum"

Erkek arkadaşına farklı ve anlamlı bir hediye vermek istediğini söyleyen 25 yaşındaki Nezihan Sude Özdemir ise şunları aktardı:

"Buradaki deneyimi eğitmen eşliğinde kısa süreli bir uçuş eğitimi gibi düşündüm ve bu yüzden hediye etmek istedim. Ben erkek arkadaşıma pilotluğu çok yakıştırıyorum. Önden hem bu hissi tatsın hem de nasıl bir duygu olduğunu kendi deneyimlesin istedim. Sabahtan beri yoldayız ama bence kesinlikle değecek. Hatta şu an ben ondan çok daha fazla heyecanlıyım."

Kaynak: İHA

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