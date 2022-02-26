Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

26.02.2022 11:46

Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu Erzincan'ın ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. Ekipler karla mücadele çalışması yürütürken ağır tonajlı araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar merkezde ise yağmur yağışı etkili oldu. Kardan dolayı kapalı köy yolu bulunmazken kar nedeniyle daralan güzergahlarda karayolları ekipleri genişletme çalışmasını sürdürüyor. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarılıyor.

'Doğu Anadolu'da kar yağışı uyarısı'

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı gececiği, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yükseksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 3, Ağrı'da 1 derece ölçülürken Bayburt'ta 2, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 6 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise, Iğdır'da 14, Erzincan'da 5, Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2, Bayburt ve Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 135, Ergan Kayak Merkezinde 94 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 81 santimetre olarak kaydedildi.

Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

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Erzincan, Erzurum, Ağrı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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