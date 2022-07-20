Doğuştan işitme engelli Cansu, karate yaparak hayata yeniden tutundu - Son Dakika
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Doğuştan işitme engelli Cansu, karate yaparak hayata yeniden tutundu

20.07.2022 00:57
Doğuştan işitme engelli Cansu, karate yaparak hayata yeniden tutundu

Bolu'da 6 yıldır devam ettiği karate sporuyla hayata yeniden tutunan doğuştan işitme engelli Cansu Soner'in hedefi siyah kuşak alarak müsabakalara katılmak.

Bolu'da 6 yıldır devam ettiği karate sporuyla hayata yeniden tutunan doğuştan işitme engelli Cansu Soner'in hedefi siyah kuşak alarak müsabakalara katılmak.

Doğuştan işitme engelli olan Cansu Soner, 6 yıl önce ailesine sporla uğraşmak istediğini ifade etti. Ailesinin karate salonuna götürdüğü Cansu, diğer sporcuları izledikten sonra karate yapmaya karar verdi. Karateye başlamadan önce zamanının büyük kısmını evde geçiren ve dışarı çıkmak istemeyen genç kız, 6 yıl önce başladığı sporla hayata yeniden tutundu. Haftada 3 gün spor salonuna gelerek antrenman yapan Cansu, komutları anlayabilmek için gözünü bir an olsun hocasından ayırmıyor. 6 yılın sonunda kahverengi kuşak almaya hak kazanan başarılı sporcunun hedefi siyah kuşak sahibi olarak müsabakalara katılmak.

"Spora başladıktan sonra daha aktif oldu"

Kızına destek olmak için antrenmanlarında yalnız bırakmayan baba Yüksel Soner, "Cansu doğuştan işitme engelli olduğu için kendini daha güzel hissetmesi için spor yapıyor. Haftada 3 gün karateye gidiyor. Kendisini geliştiriyor. Evde canı sıkılıyor. Burada arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Hayata tutunmaya çalışıyor. Burayı da kendisine yakın bulduğu için geliyor. Arkadaşlarıyla birlikte daha iyi gelişsin diye biz de uğraşıyoruz. Cansu spora başlamadan önce daha çok evde duruyordu. Dışarıya fazla çıkmak istemiyordu. En fazla oyun oynamaya gidiyordu ama spora başladıktan sonra daha aktif oldu. Adresleri biliyor artık. kendisi gelip gidiyor, buraya gelip gitmesinde biz de yardımcı oluyoruz. Sporun çok faydası oldu. Karatede hedefi siyah kuşağa gelmek. Onun için uğraşıyor. İleride de müsabakalara katılacak" dedi.

Baba Soner, engelli çocukları olan ailelere de tavsiyelerde bulunarak, "Diğer ailelere tavsiyem çocuklarının sosyalleşmesi ve güzel zamanlar geçirmesi için spor önemli bir faktör. Spora ve sporcuya destek olalım. Her zaman engellileri de gözetelim" diye konuştu.

"Gayet iyi anlaşıyoruz"

Cansu'nun karate antrenörü Emrah Sarıcaer ise "Cansu ile uzun süredir beraber çalışıyoruz. Onun bu şekilde olması hiçbir şekilde engel değil. Aksine biz onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Gayet iyi anlaşıyoruz. Gerek görsel gerek el becerilerimizle kendisine hareketlerimizi tarif ederek antrenman yaptırabiliyoruz. Kendisi de zaten çok dikkatli bir sporcu. Bu konuda bizi takip eden, sürekli takiplerimize dikkat eden bir sporcu. Çok güzel anlaşabiliyoruz, problem yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğuştan işitme engelli Cansu, karate yaparak hayata yeniden tutundu - Son Dakika

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