Doktor Başkan'dan 'sağlık' yatırımları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanında da önemli projeleri hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasta Yakını Misafirhaneleri, Kanser Hastalarının Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi gibi sağlık alanında dikkat çeken projelere imza atıldı.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanırken, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında ulaşımdan tarım ve hayvancılığa, eğitimden kültür sanata, turizmden spora kadar birçok alanda çeşitli yatırım ve projeleri hayata geçirerek hizmetlerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında da önemli projeleri hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim beyannamesinde kamuoyu ile paylaştığı 150. yılda 150 proje çerçevesindeki hizmetlerini bir bir hayata geçirirken, sağlık alanında da Türkiye'ye örnek olacak çeşitli tesisleri Kayseri'ye kazandırdı. Sağlık alanında hayata geçirilen projeler çerçevesinde belediye-hayırsever işbirliği ile engelli vatandaşlara hizmet veren ve engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz yaşam merkezi Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezi olarak dikkat çekti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açılan, bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde, bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası ve eğitmen odası yer alıyor. Ayrıca 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları da proje bünyesinde hizmet veriyor.

DUA ALACAK GÖNÜLLERE DOKUNAN PROJE

Başkan Büyükkılıç'ın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile en güzel bir proje' diye nitelediği Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. İnşaat aşaması Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanırken, iç tefrişatını ise hayırsever iş insanı Saffet Arslan üstlendi.

Kayseri'de de bir ilk olacak ve 3 bin 324 metrekare toplam inşaat alanında inşa edilen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi projesinde, hasta ve bir refakatçinin olacağı 24 ayrı hasta odasının yanı sıra Hobi Odası, Poliklinik Odası, Dinlenme Odası, Hemşire Odası, Sosyal Alanlar da yer alacak.

HASTA YAKINI MİSAFİRHANELERİ

Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile sağlık alanında bölgenin talep gören merkezi konumunda olan Kayseri'ye gönüllere dokunan bir projeyi daha kazandıran Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısında ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısında, hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta Yakınları Misafirhanesini hayata geçirdi. Bina oturum alanı 500 metrekare, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanede, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunuyor.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapımına başlanan Sağlıklı Yaşam Merkezi ile yine sağlık alanında farklı bir tesisi daha Kayseri'ye kazandırmış olacak. Merkez ile sağlık turizmine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan yine belediye-hayırsever işbirliği korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı Cem Seyhan anısına eşi Uğur Seyhan ile ailesi tarafından Eczacı Cem Seyhan 112 Acil Sağlık istasyonu yaptırıldı. Belediye-hayırsever işbirliğinde yapımı tamamlan tesis kullanım için Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Pandemi sürecinin başlamasıyla Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla dezenfektan ve maske üretip ücretsiz şekilde dağıtan Büyükşehir Belediyesi, esnaflara destek sağlarken, filyasyon ekiplerine araç ve personel desteğini yanında, sağlık çalışanlarına da ücretsiz ulaşım hizmeti sundu.

"BİZ SAĞLIK İÇİN VARIZ"

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle sağlık alanında özveri ile gayret içerisindeyiz. Bu anlayış ile sağlığımızı önemsiyor, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm insanlığın Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası'nı kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ