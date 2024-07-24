Doktor Hatası Sonucu Engelli Olan İsmail Furkan Er, Özel Asansör Sayesinde Yeniden Sosyal Hayata Adım Attı - Son Dakika
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Doktor Hatası Sonucu Engelli Olan İsmail Furkan Er, Özel Asansör Sayesinde Yeniden Sosyal Hayata Adım Attı

Doktor Hatası Sonucu Engelli Olan İsmail Furkan Er, Özel Asansör Sayesinde Yeniden Sosyal Hayata Adım Attı

Sivas'ta doktor hatası sonucu bedensel engelli olan İsmail Furkan Er, özel olarak yapılan asansör sayesinde 22 yıl sonra yeniden sosyal hayata adım attı. Asansörün kendisi için büyük bir özgürlük olduğunu belirten Er, belediye başkanına teşekkür etti.

24.07.2024 10:32  Güncelleme: 10:37
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Sivas'ta, doktor hatası sonucu bedensel engelli olan İsmail Furkan Er, salonuna kurulan özel asansör sayesinde 22 yıl sonra yeniden sosyal hayata adım attı.

Doktor hatası sonucu 22 yıldır bedensel engelli olan İsmail Furkan Er, kovid nedeniyle babasının vefatından sonra annesiyle tek başına kaldı. İkamet ettiği binanın merdivenlerini inip çıkmakta büyük zorluk çeken Er'in, hem özgürlüğü kısıtlandı hem de annesine yük oldu. Er, 2021 yılında dönemin belediye başkanı Hilmi Bilgin'in desteğiyle yeniden hayata bağlandı. Evinin salonuna özel olarak yapılan asansör sayesinde, yardıma ihtiyaç duymadan evinin salonundan asansöre binip, istediği yere gidebiliyor. Asansörün kendisi için özgürlük olduğunu dile getiren Er, "Kimseye bağlı kalmadan hareket etmek benim için en büyük özgürlük. Hilmi Bilgin'den Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Asansör hayata ve özgürlüğe bağladı"

Asansörün kendisi için büyük özgürlük olduğunu belirten Er, "Doktor hatası sonucu 22 yıldır bedensel engelliyim. 2021 yılında dönemin belediye başkanı Hilmi Bilgin asansörümü yaptırdı. Allah razı olsun kendisinden. Beni hayata, özgürlüğe bağladı. Yine buradan kendisine yaptıkları için çok teşekkür ederim. Asansör olmadan önce babam vardı. Annemle birlikte kucaklarında inip çıkıyordum. Babam kovid döneminde rahmetli oldu. Annemle tek kaldık. O yüzden inip çıkmamız da çok zor oluyordu. Sağ olsun belediye bize el uzattı. Asansörüm oldu. Benim için büyük özgürlük oldu. Elhamdülillah. Çok mutluyum. İstediğim zaman girip çıkabiliyorum. Kimseye bağlı kalmadan hareket etmek benim için en büyük özgürlük" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doktor Hatası Sonucu Engelli Olan İsmail Furkan Er, Özel Asansör Sayesinde Yeniden Sosyal Hayata Adım Attı - Son Dakika

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