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Doktorların çabası ile hayata tutundu - Son Dakika

Doktorların çabası ile hayata tutundu

13.01.2022 15:44
Doktorların çabası ile hayata tutundu

Aydın'da yaşadığı solunum yetmezliği nedeniyle kalbi duran ve ilk müdahalesi yapılarak sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 58 yaşındaki Ayten Kılınç doktorların çabası ile hayata tutundu.

Aydın'da yaşadığı solunum yetmezliği nedeniyle kalbi duran ve ilk müdahalesi yapılarak sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 58 yaşındaki Ayten Kılınç doktorların çabası ile hayata tutundu.

Efeler ilçesinde yaşayan Ayten Kılınç, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri Kılınç'ın solunum yetmezliği nedeniyle kalbinin durduğunu tespit etti. Kılınç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorlar zamana karşı yarışarak hastanın duran kalbini yeniden çalıştırmayı başarırken, Kılınç Covid-19 şüphesiyle Söke Fehime Fak Kocagöz Hastanesi'ne sevk edildi. Burada entübe edilerek yoğun bakıma alınan Kılınç, 2 günlük sürede ventilatöre bağlı olarak takip edildi. Covid-19 testi yapılan Kılınç'ın sonuçları negatif çıkarken, Cerrahi Yoğun Bakı'mda 5 gün takip edildi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise çıkartılan Kılınç, sağlığına kavuştuktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Kılıç'ın zorlu tedavi sürecinde takibini yapan Covid Yoğun Bakım ve Cerrahi Yoğun Bakım personelleri, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Huriye Begburs, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Cebeci ve Kardiyoloji Servisi personelleri gösterdikleri özverili çalışmalarla ise takdir topladı. Talihsiz kadını hayata bağlayan doktorlar Kılınç'ı taburcu etmeden önce ziyaret etti. Kılınç'ın tedavisinin Kardiyoloji Servisi'nde devam edileceğini belirten doktorlar, yaşlı kadına yaşantısında sağlıklı bir yaşam geçirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Doktorların çabası ile hayata tutundu
Doktorların çabası ile hayata tutundu

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Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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