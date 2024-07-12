Dokuma atölyesindeki yangın işyerini kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Yerel

Dokuma atölyesindeki yangın işyerini kullanılamaz hale getirdi

Dokuma atölyesindeki yangın işyerini kullanılamaz hale getirdi

Denizli'de bir dokuma atölyesinde çıkan yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, atölye tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 18:56
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Dokuma atölyesindeki yangın işyerini kullanılamaz hale getirdi

DENİZLİ - Denizli'de dokuma atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi Küme Evleri mevkiinde faaliyet gösteren bir dokuma atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dokuma atölyesinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Panodan başlayarak atölyeye dağılan duman ve alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken, işçiler ise alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangının atölyenin yanında bulunan orman sahasına sıçrama ihtimaline karşı orman ekipleri de bölgeye intikal ederken, ekipler yoğun uğraş verdi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Atölyede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangın neticesinde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangın sonucunda atölyenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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