Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan 'ın eşlik ettiği ziyarette, Doliche ekibi kazılar ile ilgili bilgi aldı. Özellikle, Roma Çeşmesi yanındaki alanda yapılan kazılarda ortaya çıkan mimari yapıdan çok etkilenen Doliche kazı ekibi, kazı bölgesinin altında yeni mimari yapıların olabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Doliche kazı ekibi Perre'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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