Doliche kazı ekibi Perre'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Doliche kazı ekibi Perre'de incelemelerde bulundu

09.06.2022 17:14
Doliche kazı ekibi Perre'de incelemelerde bulundu

Doliche kazı ekibi, Adıyaman'da Perre Antik Kent'te ki kazı alanında incelemelerde bulunarak, tarihi yerleri gezdi.

Doliche kazı ekibi, Adıyaman'da Perre Antik Kent'te ki kazı alanında incelemelerde bulunarak, tarihi yerleri gezdi.

Doliche kazı ekibinde bulunan Münster Üniversitesinden Michael Blömer, Pisa Üniversitesinden Margeritha Facella, Oxford Üniversitesinden Charles Crowther, Perre Antik Kent'te yapılan kazı çalışmalarını yerinde gördü.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'ın eşlik ettiği ziyarette, Doliche ekibi kazılar ile ilgili bilgi aldı. Özellikle, Roma Çeşmesi yanındaki alanda yapılan kazılarda ortaya çıkan mimari yapıdan çok etkilenen Doliche kazı ekibi, kazı bölgesinin altında yeni mimari yapıların olabileceğini ifade etti.

Doliche kazı ekibi daha sonra Gerger ilçesine giderek buradaki tarihi alanları gezdi. Ekibin daha sonra Nemrut Dağı'na çıkacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doliche kazı ekibi Perre'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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