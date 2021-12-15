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Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

15.12.2021 12:59

Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç- İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü.

Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor
Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor
Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor
Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Kütahya, Domaniç, İnegöl, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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