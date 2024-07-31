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Domaniç'te baraka alev alev yandı, tarlalara sıçradı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir baraka alev alev yandı. Yangın, Domaniç Karşıyaka Mezarlığına yakın bir barakada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahşap barakada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Barakadan çıkan yangın tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri, Domaniç Orman İşletmesine ait arasözler tarafından alevler kontrol alındı.