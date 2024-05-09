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Domaniç'te meyve ağaçlarını dolu vurdu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Ortaca köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meyve ağaçları ve sebze bahçeleri doludan zarar gördü.

Ortaca köyünde sağanak yağışın ardından etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonrası her tarafın beyaza büründüğünü söyleyen Köy Muhtarı Sinan Yavuz, "Yağan dolunun kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Doludan meyve ağaçları, sebze bahçeleri, yonca ve fasulye ekili alanlar zarar gördü" dedi.

Bu arada Domaniç- Tavşanlı karayolunda şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.