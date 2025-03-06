Domaniç'te Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Domaniç'te Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, evde yalnız olan R.Z.'nin çocuklarının durumu fark etmesiyle bildirilirken, evde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

06.03.2025 17:13
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Domaniç'te ev yangını, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Küçükköy halkından R.Z.'ye ait iki katlı evin taban katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında evde yalnız olan Zeybek'in çocukları, alevleri fark edince önce komşularına haber verdi, ardından 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Domaniç ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak evde bulunan eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Domaniç'te Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü - Son Dakika

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