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Donan göl çocukların oyun alanı oldu - Son Dakika

Donan göl çocukların oyun alanı oldu

02.02.2022 16:19

- Donan göl çocukların oyun alanı oldu Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve şiddetli soğuklarla donan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu.

- Donan göl çocukların oyun alanı oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve şiddetli soğuklarla donan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü tamamen dondu. Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyünde yaşayan çocuklar tatili fırsat bilerek donan göl üzerinde kayarak zamanlarını geçiriyor. Çocuklar, göl üzerinde gün boyu kayarak ve çeşitli oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdiklerini ifade ettiler.

Donan göl çocukların oyun alanı oldu
Donan göl çocukların oyun alanı oldu
Donan göl çocukların oyun alanı oldu

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Nazik Gölü, oyunlar, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Donan göl çocukların oyun alanı oldu - Son Dakika


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